Slavný finský hráč CS:GO přerušuje kvůli osobním problémům kariéru

Aleksi “allu” Jalli se na profesionální scéně Counter-Strike: Global Offensive pohybuje už od roku 2009. Za dobu svého působení vystřídal několik týmů, jeho poslední zastávkou je aktuálně finský ENCE. Náročný režim profesionálního hráče jej ale donutil dát si herní pauzu.

A few words regarding our CS:GO playing roster Aleksi " @alluCSGO " Jalli takes a leave of absence and we hope to see him back soon! pic.twitter.com/t2ZfIqcutA

„Tohle je jedno z nejtěžších rozhodnutí mé kariéry, ale bohužel se na mě podepsalo velké herní vytížení a nedostatek odpočinku. Pokračovat v takovém režimu bez možnosti se pořádně zregenerovat by mě absolutně zničilo a to jak na servru, tak mimo něj,” sdělil hráč na svých sociálních sítích.

This feeling inside me has made me realize that a timeout is needed to be able to continue playing and competing in the game I love.

My goal is to be back sooner rather than later. Im extremely grateful for people who has supported me through thick & thin ❤️ See you soon