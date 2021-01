Slavný streamer League of Legends dostal ban, důvod je ovšem pochybný

Švédský esportový streamer má na Twitch.tv téměř 230 tisíc sledujících. Dle dostupných informací se měl dopustit prohřešku zvaného “intentional feeding”. To v praxi znamená, že vědomě ztrácíte svůj život, čímž nepříteli dopřáváte zkušenosti a zlato zadarmo. Tituly MOBA, mezi které patří kromě League of Legends například i Dota 2, s tímto problémem bojují odjakživa.

I just got banned for intentional feeding pic.twitter.com/x1mC1QhBhQ