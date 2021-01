Slzy štěstí a nejsledovanější zápas v historii CS:GO, turnaj BLAST Premier diváky bavil

Střet dvou nejlepších hráčů světa přilákal desetitisíce fanoušků. S1mple se po konci turnaje rozplakal.

Detailní statistiky zápasu Navi vs. Team Vitality ukazují neskutečná čísla. Třetí mapa této dvojice přilákala v jeden moment rekordních 687 691 sledujících, což ze zápasu udělalo nejsledovanější CS:GO bitvu v historii. Prvenství držel donedávna souboj Navi vs. Astralis s 568 406 diváky.

Detailed viewers stats of BLAST Premier Global Final 2020. @natusvincere vs @TeamVitality is the most popular match of the event, 687 691 Peak Viewers. #BLASTPremier most popular @CS:GO online event.



