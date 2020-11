Smooya se omlouvá za své toxické chování

„Za svou kariéru jsem udělal spoustu chyb mimo hru, které zásadně ovlivnili mé chování ve hře. Chtěl bych se omluvit všem, kteří pro mě chtěli to nejlepší, stejně jako těm, kteří pro mě stále chtějí to nejlepší.” Owen “smooya” Butterfield dostal ban na Twitch.tv za používání homofobních, rasisitických a sexistických nadávek. Fanoušci ale úplně nevěří upřímnosti jeho slov, neboť se nejedná se o první moment v kariéře tohoto hráče, kdy se veřejně za něco omluvil.

I’ve been suspended for the foreseeable future for my comments towards @refrezhCS. I don’t agree with what I said nor do I think it’s right in anyway. I will take the week to relax! This isn’t any way reflective on @BIGCLANgg, it’s on me.