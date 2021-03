Snoop Dogg se rozčílil při hraní hry, poté zapomněl vypnout stream a nevědomě vysílal několik dalších hodin

Snoop Dogg nebyl schopen udržet nervy na uzdě po tom, co jeho soupeř skóroval touchdown ve hře simulující americky fotbal - Madden NFL. Před tím než hru kompletně ukončil, si sledující mohli vyslechnout několik nadávek a tlučení do stolu. Stream ale začal být pro diváky očividně zajímavý až po tom, co Snoop Dogg odešel a nevědomě nechal vysílání dále běžet. Během hraní se totiž jeho čísla dostává k maximálně 300 sledujícím, zatímco po jeho odchodu se na vysílání ukázalo v jeden moment až 4 400 lidí. Ke zklamání mnoha diváků se ale během vysílání o kterém Snoop Dogg nevěděl, nestalo nic neobvyklého ani peprného.

Příchozí byli překvapeni z toho, jak malá čísla Snoop Dogg má, to ovšem není u celebrit které se ve hrám věnují ve volném nic neobvyklého. Za výjimku se dá považovat rapper Logic, jehož čísla se alespoň občas blíží k 1 000 sledujících. Problémem Snoop Dogga a jiných celebrit je pravděpodobně téměř nulová interakce s publikem. Rapper se absolutně nevěnuje svým sledujícím a chat kompletně ignoruje. Vypadá to, že si vysílání zapne pouze z toho důvodu, že je rád, když se na něj ostatní dívají, žádnou aktivitu ani interakci s fanoušky ale neprojevuje, což se odráží v číslech.