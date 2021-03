Sopečná erupce může překazit nadcházející turnaj v League of Legends

V článku začátkem tohoto týdne jsme vás informovali o umístění turnaje MSI 2021 (jednoho ze dvou největších turnajů League of Legends v roce) v hlavním městě Islandu - Reykjavíku. Osamocená země uprostřed oceánu se zdála jako ideální místo pro LAN turnaj za dob pandemie, nicméně i tato událost může být v ohrožení.

The universe doesn’t want LANs pic.twitter.com/UDrCFvP5cc — Jake Lucky (@JakeSucky) March 4, 2021

Druhý největší turnaj roku v League of Legends - MSI 2021 tak může být přesunut nebo odložen. Dle vědců je totiž hora Keilir ležící v těsné blízkosti právě hlavního města Reykjavíku, připravena k sopečné erupci. Naštěstí pro obyvatele Islandu by se však nemělo jednat o erupci silnou, pokud by se láva objevila, dle informací by pouze vytekla do okolní zeminy a nezasáhla by tak právě hlavní město Reykjavík.

Je tedy otázkou, zda se domněnky vědců potvrdí a jestli i pouhý náznak tohoto živelného neštěstí odradí organizátory turnaje. Upřímně doufáme, že se tak nestane a turnaj se bude moci i za pandemie a možného sopečného bujení odehrát.