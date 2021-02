Spojení Fortnite a Family Guy se nejspíše stane realitou

Fortnite za více než tři roky zaujal nejedním spojením jak s hudebníky, tak například s dalšími universy. DC, Marvel či God of War už své slavné charaktery hře propůjčili .Otázka tedy zní, kdo bude další a uzavře nejspíše velmi lukrativní smlouvu s Epic Games?



GMatrix přilil benzín do ohně poté, co našel velmi dobře ukryté textury ve Fortnite datech. Tato data v souborech existují pod skrytým názvem "FrenchFry" a ukazují několik videí ze známe show - Peter Griffin tančící, držící se za koleno, nebo bojující s Erniem (kuřetem), to vše se dá v datech hry Fortnite najít.

Zda se podobného crossoveru dočkáme, je samozřejmě stále nejisté, nicméně nová naděje pro fanoušky tohoto kultovního seriálu může začít. I když upřímně vidět pobíhat Petera Griffina v této Battle Royale řezbě si úplně nedovedeme představit.