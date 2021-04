Společnost Riot Games se údajně snažila sabotovat esportovou sekci konkurenční hry Dota 2

Během podcastu esportového novináře Richarda Lewise došla řeč i na rivalitu mezi Riot Games a Valve. Podle Lewise se Riot Games zachoval několikrát agresivně vůči svému konkurentovi, ve snaze zabránit růstu jeho fanouškovské základny. „Riot například řekl legendárním organizacím Dignitas a Evil Geniuses, že pokud chtějí hrát League of Legends, nemůžou mít Dota 2 sekci,” řekl v podcastu Lewis. První známky takového jednání začaly už před několika lety.

Riot veškeré obvinění z takového chování vždy striktně odmítal, na veřejnost se ovšem začaly dostávat informace z čím dál více zdrojů. Jeden z členů Dignitas v tehdejší době - Michael O’Dell, veškeré tvrzení nejdříve popřel, následně ovšem potvrdil, že se Riot opravdu snažil o to, aby se Dignitas drželi dál od všech konkurenčních her League of Legends. O’Dell dále dodal, že Riot později své pokusy vzdal a s podobnými zásahy suverenity týmů přestal.