Stránka Counter-Striku záhadně zmizela. Co stálo za chvilkovým kolapsem?

Komunita začala panikařit a spekulovat nad tím, co za výpadkem stálo. Oficiální důvod není známý, neboť se k situaci nikdo povolaný nevyjádřil. Spekulace ale hovoří jasně - blíží se velká aktualizace. Fanoušci hovoří o možném upgradu na Source 2 engine, nad kterým visí v souvislosti s Counter-Strikem už dlouho velký otazník.

Přechod na novější engine by znamenal lepší grafiku, stíny i výkonnější renderování snímků. Problémem, který byl v minulosti zmiňován i samotnými vývojáři, by ale byl obsáhlý komunitní obsah. Přepracování všech uživatelských map a skinů by znamenalo obrovské množství práce. V číslech se jedná zhruba o 300 tisíc komunitních map a 130 tisíc skinů.

Pokud se ale vývojářům podařilo vymyslet způsob, jak přenést komunitní obsah na nový engine, mohl by výpadek oficiální stránky naznačovat, že se hra na nový engine brzy dostane. Counter-Striku šlape značně na paty střílečka Valorant, pokud s ní chce veterán FPS her držet krok, byl by přechod na novější engine jednoznačně správným krokem.