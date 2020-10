Streamer Asmongold založil spolu s přáteli novou organizaci "One True King"

Mizkif, Esfand, TipsOut, Rich Campbell a Asmongold, streameři a osobnosti spojené zejména z World of Warcraft světem založily novou organizaci. Jejich plánem je vytvářet různorodý kontent, od turnajů, vlastních esport týmů, DnD kampaně až po společné vaření. Plány mají zakladatelé OTK zcela jistě velké, jelikož finance a sociální kapitál, kterým disponují, dokáže zasáhnout obrovské masy lidí. Už jenom při oficiálním oznámení organizace měl Asmongold na streamu přes 100 000 diváků.

I přestože se organizace bude pohybovat zejména ve světě WoWka, dle svých slov se nebrání jakémukoliv dalšímu přesahu do jiných her nebo i odvětví. Prozatím však OTK nabírá pracovníky a partnery, kteří jim všechny jejich plány dokáží přetavit v realitu. Jak Asmongold sám mnohokrát řekl, on sám si je svojí lenivostí vědom, nicméně má dost peněz na to, aby dokázal ostatní zaplatit a díky tomu tak naplnit všechny cíle.