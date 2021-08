Streamer trpící chronickou nespavostí vysílal 103 hodin v kuse. Chce ale víc.

Streamer s přezdívkou CryptoWrench je bývalý příslušník americké námořní pěchoty, bohužel si ze svého angažmá odnesl chronickou nespavost, posttraumatickou stresovou poruchu a také revmatickou artritidu. Právě první zmíněný neduh se rozhodl přetavit ve výhodu a uspořádat pěkně dlouhý stream.

Na svém kanále na Twitchi měl v plánu streamovat 120 hodin v kuse, což se mu sice nakonec nepodařilo, zvládl ale i tak neskutečných 103 hodin. CryptoWrench říká, že chce přispět k tomu, aby se tématu insomnie věnovala větší pozornost a dostalo se do širšího povědomí.

Zmínil, že je velmi těžké si všimnout, že někdo touto poruchou trpí, a čím déle k ní u člověka dochází, tím komplikovanější je její vizuální rozpoznání. Okolo sté hodiny streamu měl dle vlastních slov stále zcela normální herní reakce a nezasvěcený divák by prý moho mít maximálně dojem, že měl trochu náročnější noc.

This is @PlayApex Gameplay near the 100hr mark. My body tends to function near normal (aside from a few quirks relating to sudden loud noises due to PTSD that gets worse the longer im awake).



Dont mind the not so hump trash talking lol. Im actually as soft as my huskies. pic.twitter.com/AL76EinRVL