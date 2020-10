Streamerka byla neprávem obviněna z podvádění

Celý problém začali dva profesionální hráči, Matt “Wardell” Yu a Keven “Player 1” Champagne. Ti obvinili streamerku z používání aimbotu a wallhacku po tom, co viděli klip z jejího streamu. Mika Daime je známá osobnost platformy Facebook Gaming, její kanál sleduje přes 138 000 lidí. Klip, na základě kterého k obviněním došlo, začal trendovat na Redditu a celá situace začala gradovat. Do sporu se nakonec zapojil i samotný Riot. V oficiálním prohlášení se Riot streamerky zastal - „Za normálních okolností do jednotlivých případů nezasahujeme, tento se však vymkl z rukou. Mika je nevinná.”

zdroj: Facebook Tier One Entertainment

I přes oficiální vyjádření je stále mnoho hráčů, kteří s rozhodnutím Riotu nesouhlasí. Komentář dostal obrovské množství negativních hlasů několik minut po zveřejnění.