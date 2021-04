Streamerka vyzradila, kolik peněz vydělávají profesionální hráči Valorantu

I přes to, že je Valorant relativně nová hra, její nejlepší hráči si dokážou vydělat velké peníze. To také vysvětluje, proč se mnoho známých tváří nebránilo přechodu z Overwatche, Apex Legends nebo Counter-Strike: Global Offensive, právě k novému Valorantu.

Přítelkyně slavného hráče Tysona “TenZ” Ngo na streamu sdělila pravděpodobně víc než by měla. Dle jejích slov si hráč týmu Sentinels Jay “sinatraa” Won a Nicholas “nitr0” Cannella z 100 Thieves vydělají až 25 000 dolarů měsíčně, tedy zhruba 300 000 dolarů za rok. Pokud je informace z úst Kyedae pravdivá, patří dvojice mezi nejlépe placené hráče Valorantu na světě.

Plat Valorant hráčů se pravděpodobně bude ještě zvyšovat zároveň s tím, jak se celkově rozroste esportová základna této hry. V porovnání s platy profesionálů League of Legends je Valorant stále ještě v plenkách. Například Lee “Faker” Sang-Hyeok si přijde až na dva a půl milionu dolarů ročně. Průměrný League of Legends hráč si poté vydělá zhruba tolik, co ve Valorantu jen ti nejlepší.

Zda bude mít vyzrazená informace pro streamerku nějakou dohru zůstává zatím otázkou.