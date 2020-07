Streamerku zasáhl blesk během živého vysílání Rocket League

Jamia “Karma” Bickford nechala několik stovek svých fanoušků v rozpacích poté, co ji během živého vstupu na Twitchi udeřil blesk.

Actually think I just got struck by lightening thru my controller... wtf

Jednalo se o živé vysílání, vše je tedy archivováno v klipech, které Twitch.tv poskytuje. Profesionální hráčka Karma zničehonic začala křičet, po čemž následovaly další a další výkřiky bolesti. Fanoušci sice mohli během streamu zaslechnout zvuky bouřky, nicméně nikdo netušil, že by ona bouřka stála za tím, proč Karma křičí. Karma ovšem celou situaci ustála a brzy ji svým fanouškům objasnila. Později všechny ještě obeznámila s novinkami, které ji sdělil doktor.

Tento incident je bezesporu velice ojedinělý, nicméně může působit jako varování. Karma sice z této nehody vyvázla “pouze” s lehkým popálením rukou, mohlo se však stát i něco horšího.

UPDATE v2: Hands healed up after being iced all last night and were very minor burns, controller is melted near USB connection where I got flashbanged or w/e and I am COMPLETELY FINE.



thanks for the outpouring of love https://t.co/X7ZbCh2Fmq