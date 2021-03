Střílečka Valorant vydělala za měsíc leden více než Counter-Strike

Po prvé od vydání hry v červnu minulého roku se tak Valorant dokázal odpojit od stínu Counter-Striku a v revenue překonává jak střílečku od Valve tak nejúspěšnější battle royale jménem Fortnite. V celkovém úspěchu na poli PC FPS her mu tak už chybí pouze porazit titul Crossfire, který je hojně hraný v asijských zemích.

zdroj: SUPERDATA

Z reportu společnosti Superdata pak můžeme vyčíst další podrobnosti. Pokud se podíváme na zisky, ty se Valorantu zvýšili o 39% oproti minulému měsíci, zatímco hráčská základna se zvýšila o celých 29%. Ze zmíněných 29% jsou však ze 72% hráči, kteří už Valorant někdy v minulosti hráli.

Oblíbenost Valorantu není žádnou neznámou a důvody k ní jsou v celku zřejmé. Stylizovaná grafika, kterou rozjede každý druhý počítač, F2P systém, nová a zajímavá hratelnost, velmi pěkné a ojedinělé skiny na zbraně či obrovská podpora studia Riot Games. To vše žene hru Valorant kupředu a nevypadá to, že by se měla někdy v blízké době zastavit.