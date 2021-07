Studio Riot Games oznámilo vydání nové temné hrdinky do League of Legends

Ryan "Reav3" Mireles, vedoucí producent hrdinů upřesňuje okolnosti ohledně vydání této nové kouzelnice. Dle Ryana měla totiž Vex vyjít ještě před šampionem Akshanem, nicméně vydání se oddálilo zejména kvůli vizuální změně jejích schopnosti. Co přesně museli Rioti na "poslední" chvíli dolaďovat přesně nevíme, avšak nejspíše se jedná o vizualizaci samotných stínů, které by měly být s Vex plně svázány.

Kouzelnici jsme mohli poprvé vidět v příběhové události "Sentinels of Light", umístěné přímo v samotném klientovi League of Legends. V tomto příběhu se Vex snažila pomáhat Viegovi se sběrem předmětů, které obsahují duši Isolde. Vex tak zcela jistě nebude kladnou postavou, právě v jedné z kapitol totiž zmínila, že hrozný a škaredý svět je to jediné, co doopravdy chce.

Přesné znění schopností této nové čarodějky bohužel stále nevíme. Co ale víme, je její zářijové vydání, které bylo potvrzeno. Tedy, pokud se samozřejmě v procesu testování neobjeví další možné problémy a Rioti tak budou muset vydání znovu odložit. Doufejme tedy, že se tak nestane.