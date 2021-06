Švýcarský tým BDS nejspíše nahradí organizaci Schalke 04 v nejvyšší evropské League of Legends soutěži

Schalke 04 oficiálně ukončují své LEC angažmá. Letní část soutěže tak pro ně znamená poslední klání v nejprestižnější evropské soutěži. Důvody jsou zejména dva, ten první je otřesný výkon jejich fotbalového týmu a sestup z nejvyšší německé ligy po 33 letech. Ten druhý je pak probíhající pandemie koronaviru a na ni navázané ztráty. Zdá se, že Schalke nezbývá nic jiného, než uzavřít pomyslné esportové dveře, alespoň prozatím.

According to @Esportmaniacos Team BDS has purchased Schalke's LEC spot for League of Legends for a whopping 30 million euros



That's over $36 million, wowza if true — Jake Lucky (@JakeSucky) June 16, 2021

Schalke by měla nahradit organizace BDS, jenž začínala s týmy ve hrách Rocket League a Rainbow 6 Siege, přičemž v minulém roce vstoupila také do vod League of Legends ve franouzscké národní lize (French National League).

Zatímco informace není potvrzena z oficiálních týmových kanálů, zdroje mluví jasně. BDS nahradí Schalke 04 v LEC za ohromnou částku 30 milionů dolarů, tedy bezmála 650 milionů korun. Bude velmi zajímavé, zda BDS vytvoří pro LEC zcela nový tým hráčů, nebo zanechá či částečně zanechá ten z francouzské ligy.

Konec Schalke tak znamená konec týmu, který i přes jasné nezdary dokázal zaujmout nejednoho fanouška a to zejména díky slavné sérii vítězství z poslední příčky tabulky v létě 2020, které je vyneslo až do vysněných playoffs. Tam bohužel nestačili na silné MAD Lions a cesta úspěchu tak skončila. Doufejme však, že i po rozpadu týmu cesta pro samotné hráče neskončí a my je budeme moci vidět v jednom z dalších evropských celků.