Systém „banů“ se do Valorantu ještě nějakou dobu nepodívá

Od roku 2020, od samotného dne vydání se hráči Valorantu ptají na možnost zabanovat určité agenty. Tato otázka logicky zaznívá celý poslední rok i vzhledem k další hře od Riot Games - League of Legends. Právě „LoLko“ je tímto systémem známé od svých prvopočátků a to jak v kompetitivním hraní, tak v samotném esportu.

Designér z Riot Games jménem Nicholas We Smith na svém Twitch streamu poodhalil možnou budoucnost banovacího systému právě ve hře Valorant. Ten se do hry ještě nějakou dobu nepodívá a to zejména kvůli potřebnému množství hrdinů.

Aktuálně se totiž ve hře nachází pouze 15 agentů, v takovém malém množství by podobný systém neměl smysl. Pokud bychom totiž přenesli například systém z League of Legends, ve kterém by se v každém zápase mohl objevit specifický hrdina pouze jednou. Znamenalo by to, že po udělení dvou banů (každý tým by měl jeden) a vybrání deseti ojedinělých charakterů, by „volní“ agenti zůstali pouze tři.

Celý systém banování tak nemá prozatím ve Valorantu své místo, avšak právě Nicholas se v krátkosti zmínil o tom, že si něco takového dokáže představit ve chvíli, kdy by hrdinů bylo +-30. Samotné banování je pak samozřejmě zajímavá složka hry, která umožňuje taktizovat a zbavovat se nepříjemných agentů, proti kterým není snadné hrát.

Co si o banování ve hrách myslíte vy, viděli byste rádi podobný systém i v kompetitivním Valorantu?