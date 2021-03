Taktická střílečka Rainbow Six: Siege překonává další rekordy

Hra vydaná v roce 2015 prošla za svou historii několika změnami, přičemž samotné vydání pro Siege nebylo ani zdaleka úspěšné. V prvním roce hra jen těžko hledala větší zájem herní komunity a ne každý si k velmi taktickému pojetí FPS hry našel cestu. To se změnilo v prosinci roku 2017, kdy se Rainbow Six: Siege poprvé dostalo na hranici 55 000 hráčů za měsíc.

Popularita od té doby nepřestává stoupat, přičemž právě poslední aktualizace s názvem Crimson Heist a možnost tento titul bezplatně vyzkoušet do 25. Března, vytvořil rekord více než 200 000 v jednu chvíli hrajících nadšenců.

To vše pak podporují hlavně streameři a youtubeři jako KingGeorge nebo Jericho. I přestože Rainbow Six: Siege není nejsledovanější hrou na platformě Twitch, našla si i tak desítky tisíc sledujících měsíčně. A co vy, máte Siege v oblibě nebo ho dokonce pravidelně hrajete?