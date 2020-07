Teenager daroval streamerům 20,000$ za zády rodičů

Celá situace vyplynula na povrch poté, co si matka syna stěžovala na sociální síti Reddit. Ten totiž během sedmnácti dní utratil úspory, jenž si rodina spořila roky. Díky debetní kartě, kterou kluk dostal na zaplacení školních obědu, byl totiž schopen operovat s rodinnými rezervami a převést je tak do darů na zmiňované platformě Twitch. Téměř 20,000$ tak zmizelo dříve, než si toho matka stačila všimnout.

Zatímco pak banka reagovala v podstatě okamžitě a ihned zmrazila rodinná aktiva, vrátit peníze pak nebude tak jednoduché. Musela by totiž obvinit vlastního syna, který by tak měl záznam v trestním rejstříku, než se samotná situace vůbec vyřeší.

zdroj: PCMag

Teenager ukradené peníze věnoval zejména Fortnite streamerům jako Tfue nebo Ewok, či NBA a NFL streamujícím sportovcům. Rodina tak ihned kontaktovala platformu Twitch a její mateřskou společnost Amazon, nicméně reakce zatím nebyla žádná. Naopak někteří streameři, kteří byli kontaktování, se projevili jako velice nápomocní a dary rodině vrátili.

"Nevěnovala jsem dostatek pozornosti tomu, co dělal online."



Matka dále uznala, že nese velkou zodpovědnost za konání jejího syna. Kdyby totiž byla opatrnější a nesdělila synovi údaje k online účtu, nic podobného by se nemohlo stát. Zatímco se tak snaží zamezit finanční škodě, jejím hlavním zaměřením nyní je to, aby syn nikdy neudělal podobnou chybu.