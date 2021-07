Temný Yordle? Riot Games naznačují příchod nového hrdiny do League of Legends

Setinels of Light, League of Legends event už tento rok vypustil dva nové hrdiny v podobě Viega a Gwen. Hlavní designer Ryan "Reav3" Mireles nicméně začátkem tohoto roku zveřejnil, že bychom se měli dočkat třech nových charakterů. Kdo tedy bude tím třetím, zatím neodtajněným přírůstkem do League of Legends rodiny?

Dle dostupných informací by jím měl být nový temný Yordl založený na magických schopnostech. Riot Games začátkem tohoto týdne vypustili video s podtitulem "Rise of the Sentinels", ve kterém se ukazují známí hrdinové. Právě Riven a Olaf jsou zde ukázání s novými "Sentinels" skiny, nicméně třetí postava ve formě zahaleného Yordla nám není známá.

Tento nejspíše nový charakter tak vypadá zcela jinak, než nám doposud známí Yordlové. Celá příběhová linka události Ruination přinesla mnoho zajímavých reálií do celého League of Legends universa a nebylo by tedy divné, kdybychom se dočkali více nových hrdinů.

Navíc poslední mág, kterého jsme se reálně dočkali, byla Seraphine, která i přes své magické schopnosti nesplňuje onu klasickou roli středového kouzelníka. Pokud se pak podíváme na samotné Yordly, tedy specifickou rasu světa Runeterry, tak posledního z nich (Kleda) jsme mohli vidět přidaného do hry v roce 2016. Jsme tedy velmi zvědaví, s čím Rioti přijdou.