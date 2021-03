Teprve v patnácti letech se stal součástí slavného týmu, nyní už jako dospělý prodlužuje smlouvu

Fnatic je jedna z nejznámějších esportových organizací dnešní doby. Stát se součástí Fnaticu v pouhých patnácti letech byl pro mladého švéda Ludviga životní úspěch. Příležitost očividně uchopil jak nejlépe mohl, protože si ho tým chce na další tři roky ponechat.

Profesionální dráhu započal ve čtrnácti letech v týmu Passions. Než se o rok později dostal do Fnaticu, stihl ještě krátce působit v celku GODSENT a Red Reserve. Ludvig vyniká na pozici puškaře/entry fraggera což znamená, že hraje agresivně a většinou je tím prvním, kdo zneškodní jednoho či více nepřátel.

Here's to 3 more years of @Brollan! pic.twitter.com/aHbcFEQG2r