Tesla spojuje síly s čínskou verzí PUBG Mobile

Způsob představení modelu 3 je zatím nejistý. Podle dosavadních odhadů bude Tesla dostupná v eventu, nebo v bednách.

Coming soon! Pick up your Tesla cars with limited edition skins in Game for Peace tomorrow! pic.twitter.com/HoKShzEHDP

Tesla o kolaboraci s Game for Peace (čínská verze PUBG) mluví už dlouho. Když poté představila video, ve kterém před Tesla Gigafactory v Shanghai přistála obrovská bedna v životní velikosti, která byla podobná PUBG loot bednám, většina fanoušků už měla jasno.

Tesla Gigafactory Shanghai received a mysteries package at midnight. It was airdropped right in front of our door. Want to know what surprise it held inside? Find out in Game of Peace. Explore Giga Shanghai’s Model 3 and have fun! pic.twitter.com/fCHX5MU9Qy