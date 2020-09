The International 2020 překonalo prize pool 35 milionů dolarů

I přes přesunutí turnaje kvůli koronaviru se znovu ukázala síla komunity, jelikož velká část každoročního prize poolu je tvořena z příspěvků samotných hráčů, a to skrz speciální truhly, battle pass či skiny ve hře. 35 milionů dolarů navíc zřejmě není konečnou částkou, jelikož nás ještě čeká Immortal Treasures III a Windrunner Arcana.

In following how the pandemic has been developing globally, the recent increase in the unpredictability of COVID-19 means we can’t yet commit to new dates for TI10 and the DPC. We share your eagerness in returning to these events, and will announce updates as soon as we can.