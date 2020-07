The Sims dostane esportovou podobu

Electronic Arts spojilo své síly s BuzzFeed Multiplayera a přináší tak na pole esportu ojedinělý koncept. Cílem je inovovat duch The Sims a dát komunitě jedinečnou příležitost vyjádřit svou fantazii. To vše ve formě soutěže.

The Sims Spark'd is redefining reality competition!! Spark'd is a brand new show where Simmers take on challenges to create unique characters, amazing builds, and compelling stories in the hopes of impressing the judges! https://t.co/zb5lavPXWV #TheSimsSparkd pic.twitter.com/dELZQ6UdWr