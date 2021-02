Tragédie přesahující virtuální prostředí. Hráčka Call of Duty byla zavražděna svým spoluhráčem

Hrůzný čin se odehrál 22. Února v domě pachatele, známého pod herní přezdívkou Flashlight. Muž se s Ingrid seznámil online a celou vraždu dopředu plánoval, nejednalo se tedy o žádný afekt nebo reakci na náhlou situaci. Do svého poznámkového bloku dokonce napsal “důvod”, proč se k celé ohavnosti chystá. “Má příčetnost je absolutně v pohodě. Chci to prostě udělat,” stálo v deníku.

Vrah Guilherme “Flashlight” Alves Costa sdílel po spáchání vraždy obrázky mrtvé Ingrid ve skupinovém chatu na Whatsappu s ostatními členy jeho týmu. Policie měla o pachateli ihned jasno a vzhledem k tomu, že se Guilherme k vraždě přiznal krátce po zadržení, byl případ okamžitě vyhodnocen jako chladnokrevná vražda.

a female call of duty mobile esports player 'Sol' has reportedly been murdered by a male player 'Flashlight' in São Paulo, Brazil. according to the investigation the man pre-meditated the killing weeks beforehand, recorded it and even shared it with friends. absolutely sickening