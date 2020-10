Třetí akt hry Valorant přináší novou mapu a změnu kompetitivního módu

Od třetího aktu se tak dočkáme žebříčku specifického pro každý region a změnu v hledání hráčů v kompetitivním módu. Nyní je totiž možné při hledání zápasu narazit naaž o šest pozic vzdálené hráče, přesně to by se však mělo upravit a rozdíl se z šesti přesouvá na pouhé tři. Zápasy by tak měly být obecně více vyrovnané.

Dále Riot Games přichází s možností vybrat si specifický server, na kterém budete daný zápas hrát, abyste se tak mohli vyhnout zvýšenému pingu. Kromě toho se pak dočkáme nové mapy se zimní atmosférou a výše zmíněného žebříčku, který by měl lépe ukázat nejlepší hráče daného regionu. Ten tak bud nejspíše velmi podobný Challanger žebříčku z League of Legends.

Co si o změnách myslíte vy? Hrajete stále Valorant?