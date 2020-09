Tři profesionální trenéři CS:GO zabanováni za podvod

Organizace ESL uvalila třem trenérům, kteří spectator bug zneužívali, dočasné bany. Konkrétně se jedná o “MechanoGuna”, “HUNDENa” a trenéra se strohým jménem “dead”. Valve ve spolupráci s ESL celou situaci vyšetřilo a třem dotyčným nakonec vinu připsalo. Jedná se o trenéry týmu Legion, Heroic a MiBR.

As part of a recently concluded investigation into the exploitation of a spectating bug in ESL and DreamHack CS:GO tournaments, we are issuing punishments to the coaches of three teams today.



Read: https://t.co/DmM9dP3OUv pic.twitter.com/4fMOhG0RIb