TSM vyhrálo první oficiální VALORANT turnaj

Cesta turnajem nebyla pro americký celek nijak složitá. TSM začalo turnaj ve skupině B, ve které se v prvním zápase utkali s týmem Immortals, jenž porazili v BO3 se skóre 13-9 a 13-11. Dále pak následovaly další dva zápasy a to s týmem Spot Up (13-11 a 13-3) a celkem Charlotte Phoenix (13-9 a 13-11). Žádný tým ze základní skupiny tak nebyl schopen TSM vzdorovat a v následujícím čtvrtfinále si pak hravě poradili s týmem "Together We Are Terrific", čímž se posunuli do napjatého semifinále.

LETS GO TSM VALORANT



We are your @T1 VALORANT Showdown Champions.



Congrats boys pic.twitter.com/0LCHirNbaU — TSM (@TSM) June 29, 2020

V něm se potkali s jedním z favoritů celého turnaje - týmem FaZe Clan, který o kolo dříve zdolal oblíbený celek 100 Thieves. Ani ti však na TSM nestačili a s prohrou 9-13 a 7-13 jejich působení v soutěži skončilo. Ve finále se tak TSM utkalo s organizátory celé akce týmem T1, toto finále už bylo hráno systémem BO5 a i v tomto případě si TSM po třech jasných výhrách došlo až pro pomyslný vítězný pohár + 50.000$.

Celý turnaj pak byl o to zajímavější, jelikož nám ukázal možné taktiky a nejvíce využívané hrdiny, které budeme nejspíš moci v následujících měsících vidět. V podstatě každý tým totiž obsahoval hrdinu Sage, Pheonix a Breach, což dalo jasně najevo, kterým směrem se bude kompetitivní VALORANT scéna odvíjet.