Twitch banuje streamery, kteří vysílají v blízkosti Olympijského areálu v Tokiu

Jak mnozí očekávali, zahajovací ceremoniál Olympiády v Tokiu přinesl několik odkazů na videohry, jako například soundtrack z Dragon Quest nebo Final Fantasy. Přívětivý přístup k fanouškům her se ale rozhodně nevztahuje na problematiku autorských práv, zde je japonská strana nekompromisní.

Několik japonských IRL (ve skutečném životě) streamerů dostalo ban během živého vysílání z prostředí olympijského areálu. “Dva mí přátelé dostali ban za streamování na veřejných místech v blízkosti olympiády. Jeden streamoval přelet tryskáčů v parku a druhý před stadionem. Mezinárodní olympijský výbor zneužívá zákon o autorských právech na Twitchi a Twitch s tím nic nedělá,” řekl streamer Kuri.

Two of my friends (@root_bottlehead

) have been banned for streaming in public places near the #Olympics2021 One streamed a flyover from jets In a public park, the other outside the stadium. IOC is abusing DMCA on #twitch and @TwitchSupport

