Twitch se kromě esportu nově zaměřuje také na klasický sport

Je to více než devět let o doby, kdy byla platforma založena spolumajiteli stránky Justin.tv, Justinem Kanem a Emmettem Shearem. Projekt, který se původně zaměřoval čistě na videohry a esport, se za ty roky rozrostl do dalších odvětví - podcasty, IRL či talkshow, to všechno jsme mohli na platformě Twitch vidět a zde to nekončí. Nová kategorie "Sport" totiž zažívá obrovskou podporu samotných vývojářů.



Ano, sportovní obsah byl už nějakou dobu součástí většího ekosystému Twitche, nicméně až dnes vidíme jeho samotnou kategorii a na to navázanou další propagaci. Arsenal, Juventus, Real Madrid či Paris Saint-German totiž uzavřeli s platformou Twitch spolupráci a na jejich kanálech se tak dočkáme zcela nového obsahu.

Join us tonight for the alternative Arsenal awards!



Live on Twitch from 7pm (UK time) ➡️ https://t.co/GA83092oNu



More information — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2020

První příklady ukazují zcela nové záběry, které nemůžete vidět z fotbalových tribun a možnost mít živou interakci s idoly těch nejmenších i největších. Twitch je totiž díky ikonickému chatu a přirozené komunitě stvořen pro podobný typ komunikace. Dalším důvodem pro Twitch je průměrná mladší populace diváků, která pramení z komunity hráčů videoher.

Twitch se tak snaží nalákat i ty starší, kteří jsou většinou přirozenými fanoušky klasického sportu. Zatímco fotbalové kluby budou velkou součástí Twitche, nejsou jediné, které se na platformě objeví. Také NBA a UFC bude součástí marketingu nové kategorie "Sport".