Twitch smazal slavný PogChamp emote

Situace ve Spojených státech amerických se stala kritickou. Dav nespokojený s výsledky voleb vtrhl do Kapitolu, kde došlo i ke střelbě se smrtelným zraněným. Gootecks na tuto skutečnost reagoval s apelem, aby protestující zastřelenou ženu pomstili. Twitch na výzvu zareagoval smazáním PogChamp emotu, který zobrazuje právě Ryana Gutierreze.

We've made the decision to remove the PogChamp emote following statements from the face of the emote encouraging further violence after what took place in the Capitol today.