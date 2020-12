Twitch upravuje pravidla a chystá se banovat tři další slova

Na posledním Twitch Town Hall videu se COO Sara Clemens rozpovídala o novém updatu, zahrnující zakázané výrazy. Nyní bude během streamování zakázáno používat výraz "simp", "incel" a "virgin". Změna zahrnuje i použití těchto slov v emotech.

Wait is the word simp like bannable if said on stream? O_O I need to find a new word... instead of incel I’ll say manbaby and instead of simp I’ll say KINGS