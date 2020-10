Tým Faze ovládl IEM New York 2020 EU

Tým Faze se pyšní titulem šampionů IEM New York 2020 po celkem jasné výhře nad týmem OG. Finálový zápas začal banováním Overpassu a Vertiga. Faze následně zvolil Mirage jako svou první volbu, přičemž OG si vybralo Inferno. Ve třetí volbě došlo na Dust 2, následně na Nuke a případné poslední kolo mělo být hráno na mapě Train.

První mapa série, Mirage, přinesla spoustu zajímavých herních situací z obou stran. Došlo dokonce na prodloužení, které následně ovládl Faze 22-20.

