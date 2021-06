Umělec přenesl postavy ze hry Valorant do světa Among Us

Milovník hry Valorant a známý komunitní grafik Cir Draws se rozhodl propojit dva odlišné herní vesmíry. Ve svém posledním projektu převedl vysoké a silné agenty do roztomilých postaviček velikosti dlaně.

Hra Among Us byla vydána v roce 2018, popularity dosáhla ale až o dva roky později, když dostala pozornosti několika slavných světových streamerů. Ve stejném roce kdy Among Us dobývalo žebříčky nejpopulárnějších her, byl vydán Valorant, obě hry tedy v minulém roce zažily velký hype, což je ale asi to jediné, co mají společné.

Cir Draws přenesl všechny agenty do světa imposterů. Každému z nich následně vtiskl něco osobitého, aby byli pro fanoušky jasně rozpoznatelní. Agenty Raze, Brimstone a Breach je ale celkem těžké odlišit kvůli podobné paletě barev.

zdroj: Cir Draws

Umělec Draws již dříve vytvořil několik realistických Valorant kousků s komiksovým nádechem. V budoucnu se jistě máme ještě na co těšit.