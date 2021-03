Uniklé informace napovídají příchod fotbalové hvězdy do hry Fortnite

Fortnite opět míří vysoko a chce hráčům nabídnout jedinečný herní obsah. Společnost Epic, vydavatel hry, už dříve ukázala, že spolupráce s velkými osobnostmi ji není cizí. V minulosti se ve Fortnite objevili například filmová studia, známí hudebníci nebo komiksové vydavatelství. Poslední video napovídá, že by se fanoušci mohli těšit na fotbalovou legendu Neymara.

Sám Neymar sdílel video šesté sezóny na svém twitterovém účtu. Oficiální video propagující novou sezonu ukazuje číslo “10” hned vedle “Brazuca” fotbalového míče. Nápovědy míří jednoznačně na brazilského Neymara, není tedy divu, že video i on sám sdílel.

Neymar je známý nejen jako vynikající fotbalista, ale i jako vášnivý hráč her. I přes to, že Fortnite se v jeho herní nabídce zrovna často nevyskytoval, je možné, že jej Epic nalákal na spolupráci. Milovníci Fortnitu, máte se určitě na co těšit!