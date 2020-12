V osmi letech profesionálem hry Fornite a bonusem 33,000$

Joseph "33 Gosu" Deen uzavřel smlouvu s organizací Team 33 a to v pouhých osmi letech. Dle zdrojů Darrena Rovella dostal tento mladý talent ihned bonus v hodnotě asi 726,000 korun a herní sestavu v hodnotě přes 100,000 korun.

JUST IN: Pro esports team, Team 33, has signed 8-year-old Joseph Deen to a $33,000 signing bonus. Joseph has been training with the team’s Fortnite group since he was six. pic.twitter.com/nv1AgY1N1j