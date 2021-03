V živém vysílání použil antisemitistickou nadávku, s esportem se může rozloučit

“Don't fu*king snipe you, you fu*king kike bit*h." Zněla věta z úst Meyerse. Kike je nadávka označující Židy, kteří emigrovali do Spojených států amerických ve 20. století. Nejčastěji zaznívá v okruhu neo-nacistů a jiných nenávistných skupin. Leonard sdílel oficiální vyjádření na svém Instagramu, ve kterém mimojiné říká, že si nebyl vědom toho, jaký význam slovo “kike” má.

Meyers je milovník her a proto se také stal investorem jedné z největších esportových organizací - FaZe. Ta s ním ale kvůli zmíněnému vysílání přerušila veškerou spolupráci. Aby toho nebylo málo, jeho basketbalový tým Miami Heat jej do odvolání posadil na lavičku. “FaZe v žádném případě netoleruje jakoukoliv formu nenávisti nebo diskriminace, a to v žádné podobě.” Nic samozřejmě neuniklo ani streamovací platformě Twitch, která se s banováním vůbec nepárá a Leonardův kanál okamžitě pozastavila.

A statement from FaZe Clan. pic.twitter.com/ePo1NGEaN5 — FaZe Clan (@FaZeClan) March 9, 2021

Vyjádření FaZe ale způsobilo další vlnu kontroverze. Fanoušci si stěžují na to, že měří dvojím metrem. Zmiňují se především další situace, kdy členové organizace používali nadávky v živém vysílání a nebyli za to nikterak potrestáni. Jeden z příkladů se týká FazeRuga.