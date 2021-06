Valorant boří rekordy a stává se čtvrtou nejsledovanější hrou na Twitchi

Na scéně je teprve rok, i za tak krátkou dobu si ale Valorant našel silnou fanouškovskou základnu a dokonce přebral i nespočet hráčů Counter-Strike: Global Offensive. Oslavu úspěšného prvního výročí podpořila i nová statistika nejsledovanějších kategorií na streamovací platformě Twitch.

Čtvrté místo a v zádech legendární tituly jako Minecraft, Fortnite nebo CS:GO. Stovky streamerů dotáhly Valorant opravdu vysoko, za květen se hra může pochlubit neuvěřitelným milníkem sto milionů odsledovaných hodin. Střílečka společnosti Riot se stala druhým nejoblíbenějším esportovým titulem vůbec. Za úspěchem stojí zábavný gameplay, který láká pozornost i těch, kteří hrám věnují pouze zlomek volného času.

Co se čísel týče, soupeřem Valorantu zůstává League of Legends. Není ovšem pravděpodobné, že by se Valorant v blízké době dostal až na tak vysoké hodnoty. Sledované hodiny League of Legends se drží na zhruba 170 milionech hodin.