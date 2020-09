Valorant bude mít svuj vlastní Major turnaj, vše pod taktovkou Riot Games

Za svou unikátní herní mechaniku a hratelnost si Valorant i za své krátké působení získal lásku milionů fanoušků na celém světě a jiným titulům, především CS:GO, solidně zasahuje do příjmu. Tento fakt donutil už mnoho profesionálních CS:GO hráčů k tomu, aby ukončili kariéru v Counter-striku a začli se věnovat právě Valorantu. Díky tomu se jedná o titul, který má v esportu bezesporu slibnou budoucnost.

Riot se snaží dostat hru ještě na vyšší level a oznamuje First Strike - první Valorant turnaj, který bude oficiálně pořádán Riot Games.

What’s next for esports after the Ignition Series? Executive Producer @RiotSuperCakes, the Head of Global Esports John Needham, and Senior Esports Director @RiotMagus share details about the First Strike Tournament. pic.twitter.com/MsOG9KQbFa