Valorant bude ukládat hlasovou komunikaci a následně posuzovat, zda se hráč vyjadřoval nevhodně

V oficiálním prohlášení Riot oznamuje změnu podmínek užívání aplikace a věří, že díky novému systému dokáže lépe rozpoznat ty, kteří zneužívají hlasovou komunikaci k nadávkám. „Chceme, aby naše hry byly bezpečné pro všechny, kteří se je rozhodnou hrát. Víme, že zneužívání hlasové komunikace znepokojuje mnoho hráčů, a proto jsme se rozhodli problém řešit. Abychom dokázali proti takovým hráčům bojovat, musíme vědět, co přesně říkají.” sdělil Riot.

We’re committed to making our games better for everyone who plays them. This is another step toward tackling disruptive behavior across the board, starting with @PlayVALORANT. Stay tuned for more from our Central Player Dynamics team! https://t.co/wD6vErtlzo