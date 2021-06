Valorant dostane vlastní testovací servery na eliminaci i těch nejmenších chyb

Podobně jako v PBE League of Legends testujeme nové změny předmětů, hrdinů či celkově funkčnost nových charakterů, tak stejně budeme ve Valorantu ověřovat funkčnost změn u zbraní, agentů či map. Testovací servery jsou velkou výhodou pro obě strany.

Hráči si mají možnost dříve vyzkoušet budoucí změny a přizpůsobit jim svůj herní styl a vývojář dokáží na velkém vzorku lidí otestovat a následně opravit i ty nejmenší chybky, které po vstupu na oficiální produkční servery mohou znechutit nejednoho hráče a snížit tak potencionální výdělky.

A VALORANT test environment—known as the PBE—will open to a limited number of VALORANT accounts.

Read more about how it will work and how to apply in our post. https://t.co/qn6GF8g5as pic.twitter.com/kZ4OEoOAyL