„Valorant je jednoduchá hra pro každého,” řekla bývalá hvězda Counter-Striku

Valorant je taktická týmová střílečka vydaná v létě minulého roku. I během krátkého působení si získala srdce mnoha hráčů, a několik známých tváří dokonce přetáhla z profesionální scény CS:GO.

Bývalá legenda Counter-Striku vyjádřila v jednom z posledních tweetů zájem na tom, aby vývojáři ztížili herní mechanismy Valorantu. Belgičan ScreaM, stejně jako mnoho jiných, opustil profesionální scénu CS:GO, aby našel štěstí v konkurenční střílečce z dílny Riotu. Counter-Strike je na rozdíl od Valorantu postaven čistě na mechanickém skillu, zatímco ve Valorantu hrají velkou roli schopnosti jednotlivých postav.

I wish shooting mattered abit more in Valorant, these slow movements, the tagging and aimpunch is crazy and makes the game so easy for everyone



With a few changes this game could be perfect honestly and way more skilled



Let's see if next patch will help balance the game abit