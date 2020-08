Valorant přebírá dalšího hráče z CS:GO, přežije klasika od Valve takovou konkurenci?

Posledním CS:GO týmem tohoto mladého belgického střelce byl Gamer Legion. ScreaM měl CS:GO pauzu již delší dobu a to konkrétně před vydáním hry Valorant, ve které shledával velké očekávání. K Valorantu se nakonec upnul už v jeho beta verzi a do hry s sebou přinesl i svůj skill z CS:GO. To z něj dělalo i v této hře jednoho z nejlepších hráčů na nově vznikající scéně. Valorant jej nakonec učaroval natolik, že jej za CS:GO kompletně vyměnil.

The game has changed.

A new exciting chapter starts.



Officially joining @TeamLiquid on Valorant and I can't wait to compete with the team!



Thank you all for your unconditional support, I hope to see you by our side during events and on my stream! ❤️#LETSGOLIQUID #1TAP ✊ https://t.co/2XgySnqzBe