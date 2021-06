Velká aktualizace CS:GO, nově přidaný herní mód a zpoplatněný Prime status

Hráči bez statusu Prime přijdou o ranky, předměty i XP body za hraní. Hodnocené zápasy jsou opět dostupné jen Prime hráčům. Zároveň už nebude možné získat Prime účet tím, že budete hrát, ale jedinou možností jak jej získat bude jeho zakoupení, jak tomu bylo i dříve.

Valve do hry přidává i nehodnocené zápasy (tzv. unranked mode). Zahrát si nehodnocený zápas je možné v klasickém matchmakingu, Danger Zone nebo 2v2. „Když si hráč zahraje takový kompetitivní zápas, 2v2 nebo Danger Zone, matchmaking mu vybere soupeře na základě dovedností, samotný hráč ale skill skupinu nezíská,” sdělila společnost Valve.

Today we're making adjustments to non-Prime accounts. We're also introducing Unranked matchmaking. Information about these changes can be found in today's Blog Post: https://t.co/W6m42EUTAH