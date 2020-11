Víme, kdy se do Doty 2 dostane nový hrdina

Dle dostupných informací by se hráči měli nové postavy dočkat v dlouho očekávaném updatu 7.28. Přesné datum známé není, ale update by měl vyjít zhruba v polovině prosince. Valve vydává velké updaty většinou v úterý, proto se za nejvíce předpokládaný termín považuje úterý 15. prosince.

Žádné další detaily o novém hrdinovi Valve neprozradilo. Víme ovšem, že by se mělo jednat o ženský charakter. Podle skrytých souborů ve hře se tipuje, že by to měla být Valkýra. Soubory prozradily i možné další hrdiny - Puppet Master a Vampire, žádný z nich ovšem nemůže být ženskou postavou, proto se Valkýra považuje za nejpravděpodobnější novinku prosincového updatu.