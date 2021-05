Víme, v jaké zemi má Counter-Strike největší hráčskou základnu

Counter-Strike: Global Offensive je bezesporu jednou z nejlepších kompetitivních her, popularitě se těší už mnoho let a stále baví miliony hráčů po celém světě. Zajímalo vás někdy, který stát má největší hráčskou základnu? Společnost Leetify přišla s další zajímavou analýzou.

Have you ever wondered which country holds the largest share of the CSGO player base? We have so we decided to find out!#csgo #leetify pic.twitter.com/dtNiPlPhrd