Víme, v jaké zemi se nachází nejvyšší počet nejlepších hráčů Counter-Striku na světě

Global Elite je ta nejlepší hodnost, jaké můžete v Counter-Strike: Global Offensive dosáhnout. Pouze ti nejschopnější se probojují přes mnohdy náročný a otravný kompetitivní mód Counter-Striku až k té nejvyšší metě. Ve které zemi se nachází nejvíce hráčů s hodností Global Elite v přepočtu na milion obyvatel? Společnost Leetify se rozhodla udělat průzkum a otázku zodpovědět.

Ever wondered which country has the most skill? Here's some data on the number of Global Elites per 1 Million Citizens in @CSGO (Based on data from 7 million MM players we've analyzed).



Which one is the biggest surprise for you? #CSGO pic.twitter.com/hRhP3XTLJI