Vychází kniha o Garenovi z League of Legends

Příběh napsaný hlavním spisovatelem studia Riot Games Anthony Reynoldsem rozšiřuje lore celého universa Runterry a doplňuje tak trend, kterým se právě americká společnost stojící za MOBA hrou League of Legends vydala. V České Republice nebude novela nejspíš v dohledné době dostupná v klasické knižní formě, nicméně je možnost koupit si ji prostřednictvím platformy Amazon.

"Garen: First Shield" je příběh o jednom z nejklasičtějších hrdinů League of Legends. On a jeho společnice Quinn se vydávají na výpravu za hranice rodné Demacie, kde však přijdou na možnou zradu, která může ohrozit celou alianci království, jenž do této doby žila v míru.

Trend celého universa se nám za poslední rok pěkně rozrostl a jsme zvědaví, s čím dalším kromě karetní hry, knih, single-player her ještě Riot Games přijde.