Výhrůžky a bodyguardi, Pokimane představila temnou stránku streamingu

Nedávno se Poki svěřila i s tím, že dostala několik výhružných zpráv, což vedlo dokonce k tomu, že ji byli přiděleni bodyguardi. Ti ji měli hlídat na několika veřejných akcích. Twitch komunita se netají tvrzeními, že Poki je tolik oblíbená především kvůli tomu, jak vypadá. Těmto kritikům Poki pár dní zpět odpověděla prostřednictvím svého twitterového účtu.

"people don't watch you for your personality or your gameplay"



>just averaged 11k+ viewers with no cam, late at night, and with a 10s delay.